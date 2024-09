Pedra usada no crime, que pesava 8 quilos

Um homem de 58 anos foi brutalmente assassinado no bairro São João, em Santa Vitória, no Triângulo Mineiro, na noite de terça-feira (17/9). De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu depois de uma discussão entre a vítima e um vizinho de 31 anos.





Os dois já tinham de um histórico de desentendimentos. Mas, na terça-feira, eles se encontraram por duas vezes, trocando provocações. No segundo encontro, foi iniciada uma briga física, e o suspeito jogou a vítima no chão.





O autor, então, se armou com uma pedra de aproximadamente 8 quilos e desferiu pelo menos três golpes contra a cabeça e o rosto da vítima.

Gravemente ferido, o homem foi rapidamente socorrido por uma equipe do SAMU e levado ao Pronto Atendimento Municipal Jerônimo Teodoro. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e morreu pouco tempo depois.





A Polícia Militar agiu rapidamente e prendeu o agressor em flagrante. A pedra usada no crime foi apreendida pela PM. O caso está em investigação na Polícia Civil.