Um resgate de um animal terminou de forma surpreendente. Após uma operação, o militar do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) Thiago Gomes não só salvou uma cachorrinha, como resolveu adotá-la. O caso aconteceu no último dia 8 de setembro, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando os militares foram acionados para tirar a filhote de um buraco com aproximadamente 10 metros de profundidade.

Thiago conta que, a caminho da ocorrência, pensou que se tratava de um cão agressivo. "Eu já me preparei para uma ocorrência de um cachorro perigoso, porque é uma das competências dos bombeiros. Imaginei que era um pitibull", diz ele.

No entanto, ao chegar ao local, a equipe encontrou uma cadela assustada. "Lá estava ela, a coisa mais fofa, dentro daquela abertura", relembra. Segundo o CBMMG, ela teria caído em um buraco de aproximadamente 10 metros de profundidade e 35 centímetros de largura. O tamanho, segundo Gomes, dificultou o resgate.

"Imaginamos que conseguiríamos entrar com um militar na extremidade, mas não foi possível. Tivemos que utilizar o cambão - ferramenta de resgate - acoplado a uma haste de madeira improvisada e corda, para atingir a profundidade", explica o bombeiro. A filhote foi resgatada em segurança e sem ferimentos.

Cadela estava presa em buraco de aproximadamente 10 metros CBMMG

Nova vida

Inicialmente, a ideia de Thiago era dar apenas um lar temporário para a cadela, até encontrar alguém que pudesse adotá-la. "Pensei em pegá-la para dar o primeiro tratamento nela, vacinar e fazer uma limpeza, porque ela estava muito suja de terra, mas era provisório, pelo menos, até conseguir uma adoção responsável", relata.

Sem sucesso com a adoção, o bombeiro se acostumou com a presença da cachorrinha e se apegou a ela. "Fomos pegando gosto e tratando. Ela chegou desidratada, mas já melhorou e está saudável. Desde então, está comigo", completa.

Habituada à nova casa, a filhote agora faz parte da família e já ganhou até nome. “Pensamos em Nala, como no 'Rei Leão', e outras opções também. Mas queríamos algo diferente, então batizamos ela de Azeitona”, afirma Gomes.