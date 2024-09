Um acidente no início da manhã desta segunda-feira (16/9) matou duas pessoas e deixou outras 14 feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas as 16 pessoas estavam em uma van que capotou na MG-445, na região da Zona da Mata mineira. Os ocupantes vinham de São Paulo e seguiam para um velório em Guaraciaba, também na Zona da Mata.





O acidente aconteceu por volta das 4h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo teria perdido o controle e capotado, mas ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Três pessoas ficaram presas às ferragens e tiveram que ser socorridas pelos bombeiros, duas das vítimas eram mulheres adultas e morreram no local. A terceira pessoa presa nas ferragens era uma criança, que foi socorrida com vida e sem fraturas.





As outras 13 vítimas já estavam fora do veículo quando as equipes de socorro dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram. De acordo com informações dos bombeiros, uma delas estava com ferimentos mais graves e foi atendida no local.

A Polícia Militar e a Polícia Civil também estiveram no local para controle do trânsito e realização da perícia, que vai esclarecer as causas e dinâmica do acidente.