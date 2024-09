Até essa sexta-feira (13/9), Minas Gerais era o sexto estado com mais registros de queimadas do país, com 8.464 ocorrências conforme dados do Inpe

Pelo quinto dia seguido, militares do Corpo de Bombeiros combatem uma queimada aos arredores da Reserva Particular do Patrimônio Natural do Santuário Caraça, entre as cidades de Catas Altas e Santa Bárbara, na Região Central de Minas Gerais. O fogo começou na manhã de terça-feira (10/9) e permanece queimando a vegetação de Mata Atlântica nativa da região. A área queimada só poderá ser mensurada posteriormente, com auxílio de satélites.





Neste sábado (14/9), os militares se deslocaram para o local a fim de tentar conseguir acesso ao pico da serra onde há focos ativos. Quatro militares e 14 brigadistas, da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, Vale e Brigada Vector, atuam na região.





Até essa sexta-feira (13/9), Minas Gerais era o sexto estado com mais registros de queimadas do país, com 8.464 ocorrências. Este é o maior índice desde 2011, quando foram computados 4.423 incêndios e já se aproxima do ano anterior, 2010, quando foram feitos 8.487 registros. Nas últimas 48h, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 477 focos de incêndio, que foram possíveis de serem detectados pelo satélite de referência da entidade.



A serra do Caraça fica a 120 km de Belo Horizonte, e costuma receber turistas que buscam conhecer as belezas do Santuário do Caraça. A Reserva Particular do Patrimônio Natural faz parte de uma importante área de preservação ecológica: a mata atlântica. O local conta com uma biodiversidade muito grande, com muitas espécies de fauna e flora.





Além da beleza e das cachoeiras, a Serra do Caraça também chama a atenção por outro motivo. O lobo guará, considerado o maior canídeo da América do Sul, encontra no local uma área protegida e própria para sua sobrevivência, reconhecida como Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) desde 1994, e costuma fazer diversas aparições no local.