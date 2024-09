O Corpo de Bombeiros de Araguari resgatou um filhote de mico de um incêndio no Parque Estadual do Pau Furado, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O caso, que ocorreu no dia 5 de setembro, viralizou nas redes sociais.

De acordo com a corporação, o filhote foi encontrado assustado e desorientado e ele estava em um ambiente que não oferecia condições de sobrevivência. "Sem alimento, abrigo ou proteção, as chances de que ele sucumbisse eram altas", diz o texto publicado nas redes sociais.

Contudo, o animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Ele não apresentava ferimentos.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra o animal logo após o resgate e, posteriormente, bebendo água em uma tampinha de garrafa. O filhote é tão pequeno que coube em uma das mãos do bombeiro.

Veja o vídeo do animal