Um caminhão carregado de entulhos esbarrou nos fios de energia e derrubou um poste na Avenida Silviano Brandão, na altura do número 2903, Bairro Horto, Região Leste de BH. O incidente, que aconteceu nesta quinta-feira (5/9), paralisou o trânsito no sentido centro da via, causando lentidão no local.

O veículo transportava um dormente de madeira posicionado na vertical, que, por seu comprimento e pela altura do caminhão, emaranhou nos fios e arrancou o poste.

O fluxo de veículos na via foi interrompido Arquivo pessoal

“Se não tivesse batido no [fio] do poste, tinha batido no viaduto”, diz Wagner Ferreira, dono da loja João Bike, localizada próxima ao local. A poucos metros do incidente, está o elevado por onde passa a linha do metrô.





De acordo com o comerciante, os fios do poste no local não estavam baixos, a dormente que era cumprida e o caminhão alto. Wagner conta que a Polícia Militar esteve no local. Ele diz que luz caiu no lado da via que o poste estava, mas já voltou.





A equipe da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) está no local para realizar o atendimento.

