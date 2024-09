Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, ficaram feridos depois que o mais velho perdeu o controle da moto que pilotava e bateu na traseira de um carro estacionado em uma rua da cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira (4/6) e uma câmera de segurança flagrou a batida.

O adolescente, que não é proibido de pilotar uma moto de acordo com a legislação de trânsito, ia com o amigo pela Avenida Getúlio Vargas, no Centro, quando perdeu o controle do veículo.

Como mostram as imagens da câmera de segurança, os dois ocupantes da motocicleta passam com certa velocidade pela esquina da Rua Olegário Maciel, batem na traseira do carro parado à direita da avenida e são lançados após o impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e precisou atender o condutor, de 17 anos, por conta de várias escoriações. Ele também reclamava de dores na perna esquerda. Foi levado a um hospital particular de Patos de Minas.

O garupa, mesmo com ferimentos leves, negou a necessidade de atendimento.

A moto estava com documentação em dia e não foi apreendida, mas ficou com bem danificada. A traseira do carro também foi avariada com o impacto.