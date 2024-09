Os dois motoristas morreram no local

Dois caminhões colidiram na madrugada desta quarta-feira (04/09) e os motoristas morreram. Uma terceira vítima foi socorrida com vida e consciente pelos bombeiros. O acidente ocorreu no quilômetro 437 da MG-120, no sentido Nova Era, em Itabira, Minas Gerais.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a chamada veio por volta das 02h55. Quando chegaram ao local, confirmaram a morte dos condutores, um deles preso às ferragens. Uma mulher, passageira de um dos caminhões, foi resgatada com ferimentos leves.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e a Polícia Militar controla o trânsito no local. Segundo a PCMG, a ocorrência ainda se encontra em andamento.