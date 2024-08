Manhã de transtorno no metrô de Belo Horizonte

Passageiros do metrô de Belo Horizonte estão enfrentando problemas com o transporte nesta quarta-feira (28/8). Nas redes sociais, usuários reclamam dos atrasos das viagens, veículos parados e com defeito.





De acordo com uma passageira, que não quis se identificar, um dos trens no sentido Vilarinho ficou parado por mais de 10 minutos nas estações Horto e Floramar. “Ficamos parados por muito tempo, o maquinista ficava anunciando que o transporte estava aguardando liberação para seguir viagem”, comentou.

A usuária ainda relatou que demorou mais de uma hora para chegar à Estação Vilarinho. O trajeto normalmente é feito em 45 minutos. “Saí da estação Eldorado às 8h45 e cheguei agora às 10h20 na Vilarinho, vou chegar atrasada no trabalho”. Nas redes sociais, outros usuários reclamam do transtorno que foi a manhã desta quarta-feira (28/8).

Segundo a concessionária responsável pelo metrô, na manhã de hoje (28/8), houve uma falha em uma das redes que captam energia. Além disso, foi detectado outra falha no sistema de sinalização da via, entre as Estações Vilarinho e São Gabriel. Devido aos fatos, os trens precisaram circular em velocidade reduzida aguardando a liberação. A equipe de manutenção já atua para diminuir os impactos.

Os passageiros que se sentiram prejudicados pela demora podem pedir à concessionária que administra o metrô documentos que comprovem o atraso.