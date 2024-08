Um homem de 38 anos foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (23/8) no Bairro Matadouro, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no momento em que estava em um lava-jato para a limpeza do seu carro.

A vítima foi encontrada pelos militares dentro de um corsa com parte do rosto coberta de sangue. Outras viaturas foram acionadas em apoio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito no local.

Um funcionário do lava-jato informou aos militares que percebeu a chegada de um homem armado, momento em que se escondeu dentro de um dos automóveis após ouvir o barulho dos tiros. Ele não soube repassar características do suspeito. Até o fechamento desta publicação ninguém havia sido preso.

A perícia da Polícia Civil foi ao endereço e liberou o corpo, que foi conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML). A ocorrência policial não menciona se a vítima tinha passagens policiais. O caso será investigado.