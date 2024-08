Os manifestantes que cobram pavimentação e recapeamento em trecho crítico BR-367 desobstruíram a via por volta das 20h desta quarta-feira (14/8) após 40 horas de interdição da rodovia, na altura do KM 187, entre as cidades de Itaobim e Jequitinhonha.

A liberação da rodovia — interditada desde as 4h dessa terça-feira (13/8) — só aconteceu depois da visita do superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Antônio Gabriel Santos.

“Informamos aos manifestantes que temos um planejamento de contratação para as obras em caráter emergencial entre Itaobim e Jequitinhonha. A expectativa é de que os trabalhos comecem no próximo fim de semana. Entre 60 e 90 dias vamos fechar dois contratos para a revitalização entre os municípios de Itaobim e Jacinto”, disse o superintendente à reportagem.

Na sexta-feira da semana passada (9/8), um decreto de emergência visando à recuperação da rodovia foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). “O Dnit vem realizando serviços melhoria nos últimos 12 meses, sendo que já revitalizamos mais de 80 quilômetros de rodovia”, informou o superintendente, acrescentando que o segmento de Itinga até a cidade de Araçuaí tem recebido especial atenção. Esse trecho, aliás, contendo 47 quilômetros, foi denunciado pelo Estado de Minas em janeiro deste ano como um dos percursos em piores condições de tráfego.

A ida do superintendente local aconteceu por meio de intermediação do deputado estadual Jean Freire (PT). Ambos percorreram parte do trecho denunciado pelos moradores, entre Itaobim e Jequitinhonha, para avaliar a situação da rodovia. “Vamos realizar uma audiência pública em BH em até 30 dias e outra, na cidade de Jequitinhonha, em no máximo 60 dias com o objetivo de debater sobre a situação da BR-367”, frisou.

Para Robélia Maria, uma das lideranças no protesto, existe a “certeza” de que vai acontecer ao menos a força-tarefa para tampar os buracos. “Agora, devemos fiscalizar sobre a questão do recapeamento. Vamos exigir que seja feito o mais rápido possível”, pontuou.

BR-367: a pior rodovia federal do estado

A pesquisa do Painel CNT dos Pontos Críticos nas Rodovias Brasileiras 2023, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) no início do ano, mostrou que a BR-367 foi apontada como a rodovia federal de Minas Gerais em piores condições. O levantamento identificou 39 pontos críticos.

No fim de fevereiro, durante audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o superintendente regional do Dnit chegou a admitir que mais de 60% do percurso da BR-367 precisaria, na verdade, ser reconstruído, exigindo projetos mais demorados. Na oportunidade, prefeitos, vereadores e deputados apontaram que os buracos e crateras danificam veículos, atrapalham o deslocamento de moradores, afugentam investimentos, além de causar acidentes e mortes.

Em abril, o governo federal anunciou melhorias na rodovia entre Salto da Divisa e Jacinto (km 0 e km 61,6). “Considerando a importância da obra, o DNIT e o Exército garantem a execução dos serviços de pavimentação - que têm um investimento do Governo Federal de aproximadamente R$ 60 milhões. Até este mês de abril já foram realizados nos 15,6 quilômetros em obras serviços de terraplenagem (com aterro e desaterro), cercamento nos limites da faixa de domínio e instalação de bueiros”, disse, na ocasião, o governo em comunicado.