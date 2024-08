Chuva pode voltar isoladamente no sábado e em pancadas no domingo, segundo Inmet

O domingo do dia dos pais (11/08) pode ser de chuvas e trovoadas isoladas à tarde e à noite, em Belo Horizonte, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Chuva isolada também pode ocorrer hoje, de acordo com a previsão do tempo.

A temperatura pode despencar amanhã, caindo a 11°C segundo o Inmet. A temperatura mínima deste sábado foi de 16 °C, a máxima estimada é de 26°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

Na estação Cercadinho/Inmet, no Bairro Olhos D'Água, no Barreiro, a temperatura mínima foi de 16,9°C com sensação térmica de 12,8 °C, às 6h. Na estação Pampulha/Inmet, os termômetros marcaram mínima de 16,3 °C com sensação térmica de 17,8 °C, às 6h. Já no Aeroporto da Pampulha, a temperatura mínima foi de 16 °C, às 6h.

Em Minas, a manhã de sábado é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada e formação de nevoeiro no Triângulo, Alto Paranaíba, Campos das Vertentes, Sul e Zona da Mata.

À tarde e à noite a possibilidade de chuvas isoladas se concentra em faixa a leste do estado, englobando área da Zona da Mata, Campos das Vertentes, Central, Metropolitana de BH, Zonas da Mata e vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.