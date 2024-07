A ópera conta uma história baseada em fatos históricos e teve pré-estreia no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas

Solistas, integrantes do Coral Lírico de Minas Gerais e o pianista Fred Natalino estarão no Mercado Central nesta terça-feira (16/7) para um flash mob. A ação irá começar às 16h30 e trará uma prévia da Ópera ‘Devoção’. O espetáculo está cumprindo temporada em Belo Horizonte e terá apresentações nos dias 19, 20, 22 e 23 de julho, às 20h.





O flash mob será realizado abaixo da rampa do restaurante Casa Cheia. É possível acessar o lugar pela Rua Curitiba, na Região Centro-Sul de BH. A prévia do espetáculo conta com Matheus Pompéu, intérprete do protagonista Feliciano Mendes, e Johnny França, que representa Tropeiro e o Mascate. Os dois apresentarão prévias e duetos dos personagens junto com 16 coralistas.





Ópera devoção







O espetáculo com dois atos foi encomendado pela Fundação Clóvis Salgado (FCS). Essa é a 95ª ópera da instituição e abre a temporada de 2024. O espetáculo é inspirado em fatos históricos e segue Feliciano Mendes. O homem chegou em Minas Gerais em plena corrida pelo ouro. Vindo do norte de Portugal, Feliciano atravessou o Atlântico.

Já em Minas, o português se enriqueceu com a posse de metais preciosos. Mas como consequência da riqueza ficou doente. A enfermidade o levou a prometer que construiria uma igreja em Congonhas se fosse curado. Hoje o atual Santuário do Bom Jesus de Matosinhos – "Patrimônio Cultural da Humanidade", pela UNESCO.





A pré-estreia do espetáculo aconteceu em Congonhas, no último sábado (13/7), no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. O espetáculo em BH começa, nesta sexta-feira (19/7), no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria física e na plataforma Eventim pelos valores de R$60 a inteira e R$30 a meia-entrada.

Serviço

Flash mob