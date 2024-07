Colegas de trabalho da guarda municipal Stephanie Regina Quintão, que morreu nessa quinta-feira (11), após cair no leito do Ribeirão Arrudas, na Avenida dos Andradas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, estiveram no velório da jovem na manhã desta sexta-feira (12).

O prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), também foi à cerimônia, no Cemitério do Bonfim, na Região Noroeste da capital. O sepultamento está marcado para às 11h30.



O prefeito foi recebido com um demorado abraço do pai de Stephanie, que estava emocionado. “Estou muito consternado. Tão jovem, uma profissional dedicada, reconhecida pelo trabalho que vem fazendo. É uma fatalidade que a gente não espera”, afirma Fuad.



O prefeito de Belo Horizonte chegou ao velório por volta das 9h40 Wellington Barbosa/EM/DA Press

Fuad diz que o momento é de muita reflexão sobre a vida. “Vim dar um abraço na família, porque não podia deixar de dar uma abraço na mãe, pai, filho e marido. É um momento de muita dor e qualquer palavra, de qualquer amigo dá um alívio”, ressalta.

A irmã, Scarlett Emanuelle, de 22 anos, lamentou a morte de Fany, como era conhecida. “Ela era muito alegre e família. Essa comoção toda está aí porque ela cativava as pessoas”, afirma.

Scarlett conta que a irmã era um pilar para a família. “Vai fazer muita falta. Em questão de ajudar todo mundo e se esquecer dela”, desabafa.



A irmã da guarda municipal conta que, quando recebeu a notícia da morte, o sentimento foi de negação. “Depois veio o desespero, choro e agora a aceitação”, diz.

Os guardas municipais preferiram se manter em silêncio. Eles ocupavam todo o espaço reservado para o velório de Fany.

As colegas do motoclube Valentinas do Asfalto, do qual Stephanie era vice-presidente, chegaram ao local muito emocionadas. Uma motociata foi realizada em homenagem a jovem, que deixa um filho de 8 anos.



Acidente

O acidente ocorreu nesta manhã na Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, debaixo do viaduto da Avenida Francisco Sales.

Segundo o boletim de ocorrência, Allden Lysa, que também é guarda municipal, pilotava a moto e Stephanie ia na garupa. O veículo perdeu o controle e bateu na mureta de proteção da Avenida Andradas. Stephanie foi arremessada e caiu no leito do ribeirão.

Já a outra guarda caiu no asfalto da via. Ambas foram socorridas para o Hospital João XXIII, mas Stephanie teve três paradas cardiorrespiratórias, além de uma fratura na pelve, e morreu, segundo fontes ouvidas pelo Estado de Minas, por volta de 8h50.

O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a BHTrans, a Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveram no local.