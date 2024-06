O novo itinerário dos ônibus que passavam pela Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, Região Leste de Belo horizonte, foi divulgado nesta quinta-feira (27/6). A rua foi interditada e será fechada após as obras de revitalização, portanto, foi preciso mudar o trajeto das linhas 8103, 8205, 8405, 9103, 9104, 9210, SC01A, SC03A.







O ponto na Rua Sapucaí em frente ao número 383 foi desativado e os pontos substitutos agora são: Avenida Assis Chateaubriand, 588; e Avenida Francisco Sales, 199.

Todos os ônibus terão cartazes fixados no veículo com informações e, além da sinalização operacional para orientação aos condutores, agentes da BHtrans, militares do Batalhão de Trânsito e a Guarda Municipal também irão monitorar o trânsito na região.

Veja no mapa o que muda:

Detalhes sobre a nova rota Divulgação/PBH

A obra

O projeto de revitalização da rua Sapucaí, um dos pontos turísticos mais movimentados da capital mineira, começou no início de junho. Com a conclusão da obra, prevista para meados de março de 2025, a rua, de aproximadamente 600 metros de comprimento, será oficialmente fechada.

A passagem será para pedestres e restrita apenas aos carros de moradores para acesso às garagens, além de carga e descarga nos restaurantes e estabelecimentos comerciais. Ao todo, as intervenções irão custar R$ 4,6 milhões aos cofres públicos, provenientes dos Recursos Ordinários do Tesouro (ROT).





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa