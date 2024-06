Uma coruja, da espécie Jacurutu, popularmente conhecida como “Corujão Orelhudo”, foi resgatada do para-choque de um caminhão que seguia pela BR-365, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O salvamento aconteceu na noite dessa segunda-feira (24/6).





Aos militares do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo contou que seguia pela rodovia quando, em determinado momento, escutou uma pancada na parte da frente do caminhão. Alguns metros à frente, o profissional parou e, ao fazer uma varredura no carro, notou uma ave presa com a cabeça dentro do para-choque dianteiro e da lataria do veículo.





Com medo de fazer a retirada do animal e aumentar possíveis lesões, o motorista andou cerca de 40 quilômetros, em velocidade baixa, até a sede do 5º Batalhão de Bombeiros, onde pediu ajuda.





Os militares retiraram a coruja com segurança e a colocaram em um recipiente próprio para ser encaminhado ao departamento de veterinária da Universidade Federal de Uberlândia, nesta terça-feira (25/6). A ave não apresentava sinais de lesões aparentes, porém, sob suspeita de que o trauma tenha sido grande, os bombeiros julgaram necessário o atendimento especializado.