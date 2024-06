O goleiro de um time de várzea teve os tímpanos perfurados após um rojão explodir no último domingo (23/6), em Santos Dumont, na Zona da Mata Mineira. Edvander Aparecido da Silva, de 21 anos, é jogador do América Futbol Clube, time que disputa a Copa Cultura de Futebol, torneio amador da cidade. A organização do campeonato classificou o episódio como uma "atrocidade".

Segundo informações do boletim de ocorrências, torcedores do time adversário e mandante do jogo, São Martinho, teriam arremessados artefatos explosivos no campo após a partida. Um deles teria sido jogado próximo ao gol onde estava Edvander. Com a explosão, o goleiro caiu no chão e teve os tímpanos lesionados. A Polícia Militar (PM) ainda não identificou quem arremessou o explosivo.

Edvander foi encaminhado ao Hospital Municipal de Santos Dumont. A equipe médica que realizou o primeiro atendimento não informou detalhes do estado de saúde do jovem por ser necessário fazer novos exames antes de ter a conclusão clínica exata das lesões.

Em nota, o América, time de Edvander, afirmou que o jogador ficará afastado de suas atividades e deverá ter acompanhamento de um otorrinolaringologista para não perder a audição. "Lamentos o ocorrido e desejamos melhoras ao nosso goleiro Edvander e que o responsável por tamanha violência seja logo punido", diz a nota.

A organização da Copa Cultura de Santos Dumont também repudiou o acontecido. Em nota, o presidente da coordenação do campeonato, Josué de Faria, citou a responsabilização dos diretores de clubes e afirmou que o regulamento da competição será cumprido, sem especificar quais providências esportivas serão adotadas.

"Nos colocamos à disposição do jovem atleta ferido para todas as providências que possam ser feitas e que estejam ao nosso alcance. E, finalizando, vamos torcer e rezar para que realmente aquele ditado de que 'não é só futebol' não fique apenas na propaganda de televisão, e que realmente possam demonstrar isso identificando em ação penal esse cidadão que não pode ser chamado de torcedor e muito menos de diretor", disse.

* Com informações de TV Alterosa Zona da Mata