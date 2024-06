O domingo (23/6) começou com o céu parcialmente nublado em Belo Horizonte e Região Metropolitana. A previsão é que o dia siga com temperaturas mais amenas e tempo seco durante a tarde.

Apesar do céu com nuvens, quem for curtir a partida entre Atlético e Fortaleza, na Arena MRV, no Bairro Califórnia, na Região Noroeste da capital, pode ficar despreocupado porque, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , há baixa possibilidade de chuva. A máxima prevista é de 27ºC e a mínima de 14ºC.

Na capital, conforme dados da Defesa Civil municipal, não chove há 65 dias. A umidade relativa mínima do ar esperada para o dia está em torno de 30% à tarde, abaixo do ideal estipulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia entre 50% e 60%.





Andréa Ramos, meteorologista do Inmet, explica que a tendência é de baixa possibilidade de chuva na Região Metropolitana até, pelo menos, quarta-feira (26/6). A estabilidade é provocada pela circulação da alta pressão atmosférica. Assim, durante os dias nublados, a possibilidade é de queda na sensação térmica.





No entanto, ao contrário do previsto para a Grande BH, nas regiões do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul de Minas Gerais há possibilidade de névoa úmida e chuva fina em algumas cidades devido ao fluxo de umidade vindo do mar.





Névoa seca





De acordo com o Inmet, 126 municípios mineiros estão em alerta de perigo potencial devido aos baixos índices de umidade, variando entre 30% e 20%. O alerta é válido até as 19h deste domingo.





Além das temperaturas amenas e do tempo seco, ao longo do primeiro domingo do Inverno, em grande parte de Minas Gerais, há possibilidade de névoa seca. O fenômeno ocorre normalmente durante a tarde quando as temperaturas estão mais altas. Ao contrário da neblina, que desloca a umidade, a névoa seca acontece quando a umidade do ar fica abaixo de 30%.





Em dias que o fenômeno acontece, as recomendações são válidas para todas as pessoas, e não apenas para os grupos de risco, como no caso das doenças respiratórias. Entre os cuidados a serem tomados, o principal é em relação à hidratação. Além disso, as pessoas são orientadas a não consumirem alimentos pesados e de difícil ingestão. À noite, mesmo sendo um período mais frio, e por isso mais úmido, é recomendado dormir em locais arejados e umedecidos por aparelhos umidificadores, ou mesmo com uma bacia com água. Os banhos devem ser mais frios, e não quentes. E, apesar de sempre bem vindas, as atividades ao ar livre, devem ser evitadas em horários que o Sol está mais a pino, entre 11h às 15h.





Cuidados com a saúde





Com a chegada do inverno começa, também, a temporada das doenças respiratórias. Nesta época os dias ficam mais secos devido à pouca incidência de chuvas, causando uma menor dispersão dos poluentes - o que piora a qualidade do ar -, e que por si só já seriam fatores irritantes das mucosas respiratórias. Esses fatores aliados à tendência de aglomeração em locais fechados, faz com que as infecções aumentem a sua incidência.





Para amenizar e prevenir o contágio por doenças respiratórias durante a época mais fria do ano, o recomendado é sempre manter a caderneta de vacina em dia. Na capital, a vacina contra a gripe está disponível gratuitamente nos 152 centros de saúde, pontos extras e drogarias parceiras da Prefeitura de Belo Horizonte. Podem receber a dose todas as pessoas a partir de 6 meses de idade e que ainda não tenham recebido o imunizante neste ano. Todos os endereços e horários de funcionamento, assim como os públicos contemplados em cada local, podem ser verificados aqui.





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, receber a dose é uma importante forma de prevenir a infecção pelos vírus da influenza. Com isso, é possível evitar formas graves da doença, internações e, até mesmo, os óbitos. O objetivo da campanha de vacinação é reduzir as complicações, internações e óbitos pela infecção pelo vírus influenza. Por isso, as doses são trivalentes, ou seja, protegem contra os influenza A (H1N1 e H3N2) e o influenza B. É importante destacar que não há impedimento em receber, no mesmo dia, a vacina contra a gripe juntamente com outras vacinas.





Para receber o imunizante é necessário levar o documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina para o devido registro. É importante destacar que não há impedimento em receber, no mesmo dia, a dose contra a gripe juntamente com outras vacinas. Ou seja, as pessoas que buscarem os centros de saúde podem, também, atualizar o cartão de vacinação com outros imunizantes.





O tempo em Minas Gerais nos próximos dias

Domingo (23/6)

Céu parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Céu claro a parcialmente nublado com névoa úmida no sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 32ºC e mínima de 6ºC.



Segunda-feira (24/6)

Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul/Sudoeste. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 33ºC e mínima de 6ºC.

Terça-feira (25/6)

Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 33ºC e mínima de 7ºC.





O tempo na Região Metropolitana de Belo Horizonte nos próximos dias

Domingo (23/6)

Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 13ºC.

Segunda-feira (24/6)

Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 14ºC.

Terça-feira (25/6)

Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 15ºC.