Bolão de Gouveia, no Vale do Jequitinhonha, faturou um terço do prêmio da Quina de São João

O clima é de festa em Gouveia, cidade de pouco mais de 11 milhões de moradores no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Isso porque uma aposta da cidade na Quina de São João faturou pouco mais de R$ 76,6 milhões.





Com direito a fogos de artifício, dez moradores, participantes de um bolão feito em uma Lotérica da Avenida Juscelino Kubitschek, no Centro, comemoram o prêmio milionário. Os números sorteados no concurso 6462 da Quina foram 21 - 38 - 60 - 64 - 70.





Outras duas apostas venceram o prêmio de R$ 220 milhões, sorteado neste sábado (22/6). Os sortudos são de Viamão, no Rio Grande do Sul - em que ganhou uma aposta simples-, e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo - premiando outro bolão, de 18 cotas. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.





Rendimento do prêmio





Mas, quanto rende esse prêmio? Como a Taxa Selic está atualmente em 10,50% ao ano, se um apostador ganhar o prêmio sozinho e aplicar todo o dinheiro na caderneta de poupança, ele receberá cerca de R$ 1,3 milhão de juros no primeiro mês.





O dinheiro também seria suficiente para comprar uma frota de mais de 3 mil Fiat Mobi, o carro mais barato do Brasil (cerca de R$ 73 mil cada), ou 27 Ferrari SF90 Spider, o carro mais caro do país (R$ 7,9 milhões por unidade).





Resgate do prêmio





Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.







Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.