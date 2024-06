Previsto para a manhã desta segunda-feira (10/6), o julgamento de Cláudio Gonçalves do Nascimento, de 48, acusado de matar a namorada, foi adiado. A decisão foi do juiz Ricardo Sávio, a partir de um pedido da defesa, que se baseou num problema de transferência de arquivos do processo. Ainda não foi definida uma nova data para o julgamento. A sessão estava marcada para o 1º tribunal do júri do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte.





O crime ocorreu em junho de 2022, quando o corpo de Brenda Rick Cândido, de 45 anos, foi encontrado carbonizado, num terreno baldio, no Bairro Goiânia, Região Nordeste da capital mineira.

Segundo as investigações da Polícia Civil, Cláudio tinha agredido Brenda, por diversas vezes. Além disso, a vítima sofreria pressão psicológica por parte do ex-namorado. Por causa disso, Brenda teria decidido se separar de Cláudio, que não aceitou a decisão da mulher de colocar fim ao relacionamento. A partir daí, passou a elaborar um plano para punir a vítima. Com a ajuda de um casal, ele conseguiu atrair Branda para uma casa, onde a matou a facadas. Em seguida ateou fogo ao corpo, fora da residência.





O casal que participou da trama já foi julgado e condenado no ano passado. O homem foi condenado a 23 anos de prisão, enquanto a mulher pegou um ano e seis meses.