Casal é condenado por matar e queimar corpo de mulher em BH

Ex-companheiro de Brenda é considerado mandante do crime; ele ainda será julgado (foto: Redes Sociais / Reprodução) Depois de um ano, dois suspeitos de terem matado e queimado o corpo de uma mulher de 45 anos, no bairro Goiânia, na região Nordeste de Belo Horizonte, em maio de 2022, foram condenados por homicídio e ocultação de cadáver. Joelson Lauriano da Costa Filho foi condenado a 23 anos e seis meses de prisão, por homicídio e ocultação de cadáver, em regime fechado. Já sua esposa, Aline dos Santos, foi condenada a um ano e seis meses de detenção, pela ocultação do corpo da vítima, em regime aberto.

Brenda Rick Cândido tinha 45 anos quando seu corpo foi encontrado carbonizado em um lote vago no bairro Goiânia, no dia 4 de maio do ano passado . Ela foi reconhecida por meio da arcada dentária e prótese de silicone e aparelho ortodôntico. O principal suspeito de cometer o crime era seu ex-companheiro, Cláudio Gonçalves do Nascimento.









Em seu depoimento nesta segunda-feira (12/6), Aline confessou que ajudou o marido a sumir com o corpo da vítima, mas que não teria participado da morte. Ela afirmou que, no dia do crime, o homem teria mandado uma mensagem dizendo que havia “feito uma besteira”. Conforme relatado, ao chegar em casa, a mulher teria se deparado com o corpo da vítima, que não conhecia.





O corpo de Brenda foi colocado dentro do porta-malas de um carro e desovado em um lote vago, usado como bota-fora. No local, o casal na tentativa de ocultar o crime, ateou fogo no corpo.





Segundo a assessoria do Fórum Lafayette, o ex-companheiro de Brenda, apontado como mandante do crime, ainda será julgado. No entanto, o júri ainda não tem data marcada.