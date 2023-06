Mulher é espancada pelo ex e um amigo dele em Belo Horizonte

432

Agressões teriam sido motivadas pela depredação de dois carros (foto: Redes Sociais / Reprodução) Uma mulher foi agredida por dois homens na noite desse domingo (11/6), no bairro Salgado Filho, na região Oeste de Belo Horizonte. Conforme a jovem, as agressões foram cometidas pelo seu ex-companheiro e um amigo dele. Ela teve um corte da testa e precisou tomar sete pontos.





A jovem relatou que sofreu chutes e socos e foi jogada no chão. Em seu relato, afirma que, depois que estava caída, os dois homens começaram a agredí-la. De acordo com o boletim de ocorrência, eles também teriam tentado atropelá-la.





“Eu simplesmente fiquei possessa de ódio [quando viu o carro destruído], quem não ficaria. Eu procurei o carro dele, quando estava quebrando o carro dele, o amigo veio para cima de mim me atacando com chute, soco. Me jogou no chão, e os dois começaram a me bater. Ele está falando que não me bateu, mas bateu sim”, conta.





A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região Oeste. Ela teve um corte profundo na testa e teve que ser suturada. Ainda pelas redes sociais, ela compartilhou imagens do ferimento. Nas fotos, ela aparece deitada em uma maca, com o rosto e o colo ensanguentados.





Busca por Justiça

Andresa Julia disse que, no momento em que sofria as agressões, poucas pessoas a ajudaram. De acordo com o vídeo publicado em suas redes sociais, grande parte das testemunhas debocharam da situação e disseram que ela teria “provocado”.

“Sabe o que me deixa chocada... É que em uma multidão, ninguém fez nada. Pelo contrário, metade chegou rindo, debochando como se diz: ‘Bem feito, tava demorando, ela provoca, ela posta todo dia sobre o cara’ [...] Eu posto cobrando direito meu, dos meus filhos. Cobrando pensão que ele não paga, porque a Justiça não faz nada. Eu sofri uma tentativa de homicídio por dois bandidos, que tem passagem pela polícia, um deles por homicídio. E os dois estão soltos na rua. Isso sim é safadeza”, desabafa.





Ela afirma que, depois que publicou o vídeo, contando o que aconteceu, recebeu mensagens de pessoas questionando se ela não teria medo de expor a situação e os suspeitos, devido a uma hipotética retaliação. “Ela já tentou me matar, isso foi tentativa de homicídio. Então, tentar ele já tentou, só não conseguiu”, conclui.





Outro lado





Segundo o registro policial, o suspeito afirmou que estava passeando com a namorada na festa junina, quando o informaram que a ex-companheira estava quebrando seu carro. Ao chegar ao local, ele teria encontrado a mulher ensanguentada e com um corte na cabeça.





Aos policiais, ele afirmou que o ferimento teria sido causado pela própria mulher, quando ela arremessou uma pedra contra uma das janelas do seu veículo.