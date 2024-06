Um homem, de 33 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (5/6), na porta de uma casa do bairro Várzea, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, uma mulher acordou durante a madrugada com a vítima batendo no portão da residência e pedindo por socorro. Por não saber do que se tratava, a mulher chamou os policiais.

Quando a PM chegou ao endereço, o homem estava caído em via pública com uma perfuração no lado esquerdo do tórax e já sem vida.

O irmão da vítima relatou para a polícia que estava em casa com o homem quando, por volta das 2h da madrugada, o irmão o chamou para ir usar drogas em um local próximo. O irmão optou por ficar em casa e não acompanhou a vítima.

Ainda segundo o familiar, o homem foi ameaçado há seis meses devido a posse de uma arma de fogo, mas não soube dar mais detalhes.

Próximo ao local onde o corpo foi encontrado, a polícia localizou vestígios de sangue. Câmeras de segurança em imóveis da região podem ajudar na apuração do caso.

A perícia foi acionada e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência será investigado.