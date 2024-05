Uma nova lei, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nessa sexta-feira (17/5), exige que hospitais públicos e privados de Belo Horizonte apresentem dados sobre os abortos realizados nas instituições de saúde.

De acordo com a lei 11.693,ps hospitais da capital mineira terão de apresentar relatórios mensais à Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), sem divulgar o nome das pacientes. O intuito é utilizar as informações coletadas para avaliar, planejar e executar ações de saúde pública conforme as políticas públicas vigentes.

Na nova diretriz, um dos incisos foi vetado parcialmente pela Procuradoria-Geral do Município (PGM), Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC) e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG). O parágrafo é referente à divulgação das informações no DOM.

Segundo a PGM, a divulgação pode representar a criação de barreiras, ainda que indiretas, à realização do procedimento, induzindo à busca pela gestante de alternativas de interrupção da gravidez inseguras e nocivas à saúde.

Já a SMASAC acredita que a medida pode estimular protestos nos hospitais, com exposição e perseguição aos profissionais da saúde, e, inclusive, impedir a realização de procedimentos legalmente autorizados. A DPMG concluiu que as hipóteses legais de aborto visam salvaguardar a vida e a integridade física e psicológica das mulheres se tratando de um direito sexual e reprodutivo.

Na justificativa dos vetos, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) alegou que é importante contabilizar o número de abortos realizado no município, assim como as razões do procedimento, para que haja um acompanhamento padronizado com a finalidade de atender melhor o público feminino gestante.

Os relatórios a serem apresentados devem respeitar as determinações da Lei Federal 13.709 ou de norma superveniente que venha a substituí-la.



Lei 11.693

Antes da criação da lei, as informações relacionadas aos procedimentos de aborto realizados nos hospitais públicos eram obtidas através do Sistema de Informação Hospitalar (SIH), para fins de acompanhamento financeiro.

Em nota, a PBH ressalta que, em relação aos abortos em caso de violência sexual, todos os hospitais públicos e privados já eram obrigados a notificar à SMSA. O repasse é feito por meio da ficha de notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).