Foi necessário o uso do guincho para retirar o veículo

Um ônibus coletivo da linha metropolitana 2381 (Jardim Alvorada/Belo Horizonte via BR-040) ficou preso em um bueiro na manhã desta segunda-feira (20), na Avenida das Américas, em Contagem, na Grande BH.

Segundo informações da Transcon, autarquia responsável pelo trânsito da cidade, a roda traseira do veículo ficou presa num bueiro, que teve a tampa furtada. O incidente com o coletivo foi no viaduto sobre a avenida Severino Ballesteros Rodrigues.

Passageiros tiveram que descer. Foi necessário o uso de um guincho da Transcon para retirar o ônibus, que não sofreu danos e seguiu viagem.

O bueiro foi sinalizado e o ocorrido será repassado ao setor de obras de Contagem para a manutenção.