Um motorista bateu em um poste, fugiu e deixou o veículo destruído na Avenida João César de Oliveira, Bairro Eldorado, em Contagem, na Grande BH.

Segundo informações da Transcon, responsável pelo trânsito da cidade, o acidente foi na madrugada desta segunda-feira (20/5), por volta das 1h30.

Além de ter batido em um poste, o veículo, um VW Gol de cor prata, atingiu o muro de uma empresa. O acidente aconteceu próximo à praça Paulo Pinheiro Chagas. O veículo ficou todo destruído com o impacto da batida.

Apesar da violência do acidente, o motorista saiu com vida. Quando a Polícia Militar chegou ao local, o condutor do veículo já havia fugido.

A previsão é de que o poste seja retirado por técnicos ainda nesta segunda-feira (20) para manutenção. Não há informações sobre a causa do acidente.