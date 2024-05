A previsão do tempo para esta segunda-feira (20), em Belo Horizonte, é de céu claro com temperatura diurna elevada e tempo seco à tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima em BH pela manhã foi de 16,2°C e a máxima estimada para a tarde é de 30ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 30%.



Na Estação do Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste de BH, a sensação térmica, por volta das 5h, foi de 7,7°C. Já na Estação Pampulha, a menor sensação térmica foi de 17,7°C.

Para a semana, o cenário se mantém em parte na capital, com tempo frio pela manhã e calor e tempo seco à tarde. A previsão na terça-feira (21) é de céu claro com mínima de 16°C. Porém, a temperatura máxima tem uma queda para 27°C e a umidade sobe para 40%.

Na quarta-feira (22) as temperaturas caem um grau, com mínima indo para a casa dos 15°C e a máxima 26°C. O céu claro e tempo seco continuam, com umidade em 40%.

Na quinta-feira (23) a previsão e as temperaturas se mantêm. Na sexta-feira (24), a umidade cai para 30% e a máxima sobe para 29°C. Não há previsão de chuva para nenhum dos dias.