Está todo mundo esperando o frio, não é para menos, a meteorologia divulgou há meses que este ano teríamos o inverno mais rigoroso de todos os tempos. Mas cadê esse frio que não chega? Tudo bem, ainda não estamos no inverno, mas as temperaturas mais baixas já davam as caras no outono, mas elas resolveram não aparecer e estamos curtindo um verão prolongado. Até que semana passada teve uma noite mais fria, mas acho que o frio percebeu que era uma nota destoante, enfiou a viola no saco e amanheceu com calor novamente.



Por um lado, quem ainda não deu uma mexida nas roupas de frio que ficam guardadas, pode fazer isso com calma. Sim, porque roupa guardada por quase um ano precisa respirar e ser higienizada. Mesmo porque, geralmente, ficam em área dos armários sem ventilação e isso deixa marcas bem perceptíveis quando tiramos do guarda-roupa. E o cheirinho de guardado não é legal. Como resolver isso?



Para tirar esse cheiro, nada de colocar no sol. Isso só piora a situação. Coloque as peças abertas em áreas ventiladas. Depois, coloque cada uma em um saco plástico e ponha no freezer por aproximadamente meia hora, pois os ácaros não sobrevivem a baixas temperaturas.



O próximo passo é tirar as bolinhas que aparecem com o uso. Isso deve ser feito antes da lavagem para as bolinhas não se soltarem na máquina e passarem para as outras peças. Para retirar as bolinhas indesejadas é bem simples: basta passar a lâmina de um barbeador nas regiões onde existem as bolinhas e pronto. Mas tome cuidado, vá com delicadeza e deixe o tecido bem esticado para não estragar. Outra forma é usar a parte verde da esponja de lavar louça e passar delicadamente na peça.



Mais um passo importante antes da lavagem: seguir as instruções da etiqueta, é nela que constam todas as diretrizes e orientações para limpeza do item, bem como o que pode ser corrosivo ou não ao tecido.



Não misture tecidos na máquina de lavar. Alguns são mais delicados que outros e durante a higienização isso pode trazer danos à peça mais frágil.



Seque bem as roupas para evitar mofos ou bolores na hora de guardar as roupas. O recomendado é usar secadoras para evitar a exposição excessiva da peça ao sol.



Cuide como o item será armazenado no guarda-roupa. Estar atento ao armazenamento das roupas no armário também é outro ponto-chave. Verifique se o guarda-roupa possui a ventilação adequada. No caso de roupas de outras estações, guarde-as em sacos a vácuo, para economizar o espaço.



Vale colocar sachê com cheirinho e saquinhos com cravo próximo das roupas. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)