Fusca ficou com a frente destruída na batida

Um acidente entre os veículos fusca azul e um corsa deixou quatro pessoas feridas, na noite desse domingo (19), no distrito de Potreiro, que pertence ao município Alfredo Vasconcelos, na Região do Campo das Vertentes, em Minas.

O Corpo de Bombeiros de Barbacena foi mobilizado para resgatar os feridos e contou com o apoio de duas ambulâncias da prefeitura de Alfredo Vasconcelos. Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Barbacena. O condutor do fusca tem 64 anos, ainda não há informação sobre a idade das outras três vítimas.

Com o impacto da colisão, os dois veículos ficaram danificados. Ainda não se sabe como foi a dinâmica do acidente.

A Polícia Militar e um perito da Policia Civil compareceram ao local e vão investigar as causas do acidente.