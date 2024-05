Trabalhadores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), responsável pela administração do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), aceitaram a proposta apresentada pela empresa e encerraram a greve nacional iniciada nessa segunda-feira (6/5). As assembleias para deliberação nas unidades mineiras - BH (HC-UFMG), Juiz de Fora (HU-UFJF), Uberaba (HC-UFTM) e Uberlândia (HC-UFU) - ocorreram nessa quinta-feira (9/5).

A proposta aceita foi apresentada em audiência de mediação e conciliação realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço Pùblico Federal no Estado de Minas Gerais (Sindsep-MG), no Distrito Federal e em 12 estados, incluindo Minas Gerais, as assembleias aprovaram por maioria o fim da greve e autorização para firmar o ACT 2024/2025.





“Os avanços são resultado de novas tratativas da Ebserh com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), seguindo compromisso da estatal de manter o diálogo aberto com os empregados”, informou a empresa que administra o Hospital das Clínicas da UFMG.





Os termos apresentados aos trabalhadores:

* Pagamento imediato de 3,09 % referente a 80% do INPC retroativo à data-base;





* Aumento imediato do auxílio alimentação para R$800,00 e para R$1.000 em 1º de março de 2025; Um aumento total de 51,49%





* Alteração da data-base para 1º de junho de 2025 com reposição de 100% do INPC em 2025 abrangido o período de março de 2024 a maio de 2024 e assegurados os 38 itens referentes às cláusulas sociais já negociadas entre as partes no processo de negociação direta;





* Criação de Grupo de Trabalho com previsão em ACT para estudo da recomposição das perdas inflacionárias e demais temas de interesse da categoria;





* Redução da cota parte do auxílio transporte de 6% para 5% para os ocupantes de cargo de nível médio e técnico;





* Auxílio creche no valor de R$484,90; Aumento de 126,63%





* Auxílio saúde de R$190,65; Reajuste de 5,52%





* Compensação de 50 por cento dos dias não trabalhados durante a greve;





* Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com vigência bienal (2024/2026).





Em nota, o sindicato declarou que “Todos os avanços, mesmo que insuficientes, só foram possíveis graças à unidade e mobilização de todos os empregados e empregadas. Apesar do encerramento da greve, a defesa de avanços, conquista de direitos e valorização seguirá como bandeira de luta dos empregados e empregadas da Ebserh.”

