Uma mulher ficou ferida em um acidente de carro na noite desse domingo (5/5), na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o carro seguia sentido Bairro Santa Cruz quando o motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo. Durante a capotagem, o carro atravessou a pista e parou do outro lado da rodovia.

Cinco pessoas estavam dentro do veículo na hora do acidente. Duas ficaram presas às ferragens e foram retiradas do carro pelos militares.

Na dinâmica do acidente, uma mulher foi ejetada do veículo e socorrida em estado grave. Ela foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro de Juiz de Fora, mas o estado de saúde dela e do bebê não foi divulgado.

Os outros passageiros sofreram ferimentos leves.



As primeiras informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros diziam que a mulher estava grávida. Porém, em nota, o órgão esclareceu que houve um desencontro de informação.

Leia a nota na íntegra:

"Considerando o fato ocorrido durante atendimento a uma ocorrência de acidente automobilístico neste domingo (05MAI), no qual foi noticiado pela assessoria do Corpo de Bombeiros que uma das vítimas do acidente era uma gestante.

Considerando que houve um desencontro de informações, sendo que as primeiras informações repassadas para a Equipe do CBMMG não condiziam com a realidade dos fatos, uma vez que a vítima não se encontrava grávida.

Esclarecemos que no momento do atendimento às vítimas, não havia como os socorristas certificarem o teor das informações repassadas e ter o entendimento se era ou não a expressão da verdade.

Pedimos desculpas pela informação repassada e pelo transtorno causado pelo equívoco, reafirmamos nosso compromisso com a verdade e com o profissionalismo".