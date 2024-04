Carro bate em moto e veículo capota na Grande BH

Uma batida entre um carro e uma moto deixou pelo menos duas pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (11/4), em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do carro bateu de frente com uma moto. Com o impacto, ele perdeu o controle do veículo, capotou e invadiu uma casa na Rua Pacífico Gonçalves Filho, no bairro Santo Antônio da Barra.

No local, os militares também encontraram dois postes caídos em decorrência do acidente. As vítimas tiveram ferimentos leves. Duas viaturas estiveram no local.





Também na Grande BH, uma idosa de 68 anos, que conduzia uma BMW, ficou ferida e mobilizou o Corpo de Bombeiros nesta quinta(11/4). Aos militares, ela contou ter perdido o controle da direção, e desceu o barranco, que, conforme a corporação, tem cerca de sete metros de terreno íngreme.