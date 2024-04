Cléo Lacerda, amiga do sargento que se trancou em quarto de motel, mostra postagens do homem com cunho de despedida

O policial militar que que se trancou em um quarto de um motel na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde dessa quarta-feira (10/4), agrediu um médico em novembro de 2023. O caso foi relembrado pela técnica de enfermagem Cléo Lacerda, amiga do militar.

“Ele descobriu uma traição da ex-mulher com um médico do bairro Vila da Serra, em Nova Lima. Ele invadiu o consultório do médico e só não matou o médico porque não estava armado. Ele só deu um tapa na cara do médico”.

O caso foi registrado no dia 7 de novembro. Na época, o médico procurou uma base móvel da Polícia Militar para denunciar que foi agredido por um policial militar dentro de um consultório no bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Grande BH.

Segundo a versão do médico, o policial invadiu o consultório, sem autorização, dizendo que queria conversar em particular com o médico. O suspeito, então, fechou a porta, sacou um bastão de madeira da cintura e agrediu a vítima. O médico ainda afirma que levou um tapa no rosto.

Na tarde dessa quarta-feira (10/4), policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram mobilizados para negociar com um homem que se trancou em um quarto de motel em Belo Horizonte.

O homem, que é sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, tinha um mandado de prisão por ter violado, nessa segunda-feira (8/4), a medida protetiva por violência doméstica solicitada pela ex-esposa.

Segundo Cléo Lacerda, o sargento estava mal desde quando descobriu que a ex-companheira mantinha uma relação extraconjugal. Ela também contou que já havia conversado com o homem para aconselhá-lo. “Não faz nada, não vale a pena. Pensa que você tem duas filhas”, Cléo dizia a ele. Segundo ela, o motel na Avenida Barão Homem de Melo era um dos locais em que a ex-esposa se encontrava com o amante.

Apesar da mobilização para negociar a saída dele do local, o sargento atirou contra a própria cabeça e foi retirado do motel, localizado na Avenida Barão Homem de Melo, de maca pelo Samu e encaminhado ao Hospital João XXIII em estado grave. Ele passará por exames nesta quinta-feira (11/4).