Um jovem de 20 anos morreu afogado ao tentar atravessar uma lagoa a nado, no Bairro Retiro do Lago, em Santo Antônio do Monte, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, na manhã dessa quinta-feira (28/3). A vítima era natural de Belo Horizonte e trabalhava em uma obra no condomínio.

Segundo um amigo do jovem, eles passavam pela lagoa quando a vítima teve a ideia de fazer a travessia. Ele teria entrado na água e próximo ao meio do percurso começou a se afogar. Toda a ação teria sido filmada.

Aos militares, a testemunha, de 16 anos, afirmou que o amigo chegou a pedir socorro e a afundar rapidamente. Por não saber nadar, ele não pode salvá-lo.

O corpo foi resgatado a 15 metros da margem, a uma profundidade de quatro metros. O resgate durou cerca de 1h20. A Polícia Militar também foi acionada e o corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Bom Despacho.