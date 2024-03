O assassinato de um homem de 23 anos na divisa de três cidades da Grande BH – Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo e Vespasiano – mobiliza guarnições da Polícia Civil de três batalhões daqueles municípios. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (28/3) no Sítio Cifrão, que fica na estrada de Areias, bairro Quintas das Palmeiras.

O homicídio, segundo estimativas a partir de imagens de uma câmera de segurança existente no local, aconteceu por volta de 22h45. Um homem, aparentando ser entregador chega ao local e vai em direção à festa. Ele estava trajando calça jeans, blusa de frio preta, capacete branco e touca ninja.

Na casa, vai direto para um quarto e atira diversas vezes contra a vítima. No total, 29 perfurações no corpo. Em seguida, o homem sai do quarto, conversa com algumas pessoas e um homem, de cabelo cor de rosa, sai com ele, montando na garupa. Juntos, deixam o local. Em seguida, todos os convidados também saem do sítio.

Ao mesmo tempo, a mãe da vítima, que estava em Belo Horizonte, recebeu um telefonema anônimo, pedindo que ela fosse até o sítio, indicando o local onde se situa. Ela chega e encontra o filho morto.

Investigações





O chamado para a Polícia Militar aconteceu somente depois de meia-noite, quando o proprietário do sítio chegou ao local. Ele foi avisado, por mensagem, que havia um homem morto em sua propriedade.





Ele contou aos policiais que não conhecia a vítima. Explicou, também, que o sítio tinha sido alugado para uma festa, por uma mulher que mora na Favela Sumaré, na região noroeste de Belo Horizonte. Esta seria a segunda vez que essa pessoa locava o local.





Segundo o proprietário, metade do valor do aluguel foi pago dois dias atrás, quando do pedido feito pela mulher. Falou também, que no início da noite desta quinta-feira (28/3), ele esteve no sítio para receber a segunda e última parcela do aluguel.





E quando esteve no sítio, foi informado que a Polícia Militar tinha estado lá, durante a tarde, para averiguar uma denúncia de que haveria armas no local. Os policiais revistaram as pessoas e o sítio, mas nada encontraram.





A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pedro Leopoldo e a polícia espera descobrir os envolvidos no crime a partir das imagens da câmera de segurança do sítio.