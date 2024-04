Previsão é que ao longo do fim de semana a chuva comece a reduzir sobre o estado devido ao enfraquecimento da Zona de Convergência do Atlântico Sul

A sexta-feira (29/3) será de tempo instável em Belo Horizonte e região metropolitana com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. O dia amanheceu parcialmente nublado em algumas regiões da Grande BH. A previsão é que a temperatura máxima chegue aos 28ºC e a umidade relativa do ar fique em torno de 50% à tarde.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições de instabilidade atmosféricas registradas no fim da última semana ainda persistem sobre Minas Gerais. O fenômeno está associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que se configurou no dia 22 de março. Esse é um dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuvas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste entre o fim da primavera e o verão.

O sistema é resultado do comportamento dos ventos em altos e baixos níveis da atmosfera com a formação de uma frente fria, de um centro de baixa pressão ou de uma área alongada de baixa pressão em superfície.

Fenômenos como o El Niño e a La Niña interferem na formação da ZCAS, dificultando ou favorecendo sua formação e atuação. De maneira geral, o primeiro pode atrapalhar a organização da ZCAS, enquanto o segundo pode colaborar.



A previsão do Inmet é que ao longo do fim de semana a chuva comece a reduzir sobre o estado devido ao enfraquecimento da ZCAS. Hoje, no restante de Minas, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Região Central, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Previsão para os próximos dias em BH





Sábado (30/3): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 28ºC e mínima de 18ºC.

Domingo (31/3): Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Temperatura máxima prevista de 29ºC e mínima de 18ºC.

Segunda-feira (1º/4): Céu parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 31ºC e mínima de 17ºC.



Previsão para os próximos dias em MG





Sábado (30/3): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 34ºC e mínima de 14ºC.

Domingo (31/3): Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Central Mineira, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Temperatura máxima prevista de 35ºC e mínima de 11ºC.