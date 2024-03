Minas Gerais confirmou mais 33 novas mortes por dengue em apenas 10 dias, de acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) nesta segunda-feira (18/3). Em 2024, o estado contabiliza 93 mortes pela doença, 55% a mais do que o registrado há 10 dias. Outros 372 óbitos ainda estão em investigação.

No painel de monitoramento de arboviroses divulgado no último dia 8, pela SES-MG, eram 463.669 casos prováveis da doença e 167.093 confirmados por exames. O boletim atualizado nesta segunda mostra que Minas conta com 629.268 sob investigação e 232.789 confirmados. Nota-se que houve um aumento de mais de 165 mil casos prováveis e mais de 65 mil novas confirmações, que representa um aumento de 39%.

As mortes em investigação eram 302. Em relação aos óbitos, mais 70 estão em investigação.

Outras arboviroses

Em relação à chikungunya, foram registrados 58.090 casos prováveis da doença até esta segunda (18), dos quais 37.193 foram confirmados. Os números anteriores eram de 48.580 e 30.734, respectivamente.

Até o momento, 24 mortes foram confirmadas por chikungunya no estado e 20 estão em investigação. No período de 10 dias, o número de óbitos confirmados subiu de 19 para 24, um aumento de 26%.

Quanto à zika, a SES-MG informa que foram registrados 122 casos prováveis, um aumento de 25% comparado ao número anterior, de 98 casos. Já os casos confirmados pela doença dobraram nos últimos 10 dias. No dia 8 de março, haviam sete confirmados para a doença e, agora, somam 14. Não há mortes confirmadas ou em investigação por zika em Minas.

Situação de emergência

No fim de janeiro, o governo de Minas publicou um decreto de emergência em saúde que autoriza a adoção de todas as medidas administrativas e assistenciais necessárias à contenção da epidemia, em especial a aquisição pública de insumos e materiais, além da contratação de serviços estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial.