A Fecomércio MG vai investir R$ 4 milhões no Carnaval de Belo Horizonte. É o que afirma o presidente Nadim Donato. “A Fecomércio investiu R$ 1 milhão junto à Prefeitura e vamos investir ainda mais R$ 3 milhões no Carnaval de BH”, afirma.

Conforme pesquisa do Núcleo de Pesquisa e Inteligência da Fecomércio MG, realizada na segunda quinzena de janeiro em 17 bairros com alta movimentação de pessoas no Carnaval, nas regiões Centro-Sul, Leste e Oeste de Belo Horizonte, 49,6% do comércio varejista espera por um volume de vendas maior, em relação ao Carnaval de 2023. "A movimentação esperada é de R$ 750 milhões" diz o presidente.

O presidente relembrou que o Carnaval na capital ultimamente está trazendo não só a população local, mas pessoas de fora, movimento que incentiva o comércio e turismo de BH. Além do mais, Donato ressaltou a importância dos ambulantes, na qual, 3 mil receberam treinamento especial. “Aqueles que passaram pelo treinamento receberam um kit, uma camisa personalizada, guarda-sol e uma bolsa, para ajudar no dia da folia. Foram ensinadas técnicas para apresentação dos produtos, abordagem aos foliões, segurança, higiene, precificação, agilidade e fidelização", diz.

Gilberto Castro, da Belotur, destacou a importância do treinamento dos ambulantes feito pela patrocinadora do carnaval de BH, que irão atender de maneira mais adequada aos foliões. Este ano também eles terão restrições para manter o Carnaval mais seguro e organizado. “Os ambulantes estão proibidos de vender vidro. Eles só podem trabalhar no trajeto dos blocos de ruas e não podem levar crianças para trabalhar junto”, afirma.





Trio elétrico



Neste ano a Fecomércio terá um trio elétrico no domingo (18/2), das 13h às 17h30, que vai sair da Avenida Santos Dumont e terminar na Praça Sete, região do Hipercentro de BH. A atração principal fica com o É o Tchan, grupo musical de pagode com grande sucesso nos anos 90.

O cortejo também contará com a participação do Batuca Sesc - projeto sociocultural desenvolvido pelo Sesc Palladium, dos blocos Quando Come se Lambuza e Tchanzinho Zona Norte e das animadoras culturais Efigênia Maria e Bella La Pierre.



Perfil dos foliões



De acordo com o presidente da Fecomércio, 91,8% dos foliões turistas pretendem permanecer por duas semanas na capital mineira, aumentando o faturamento dos hotéis.

Além disso, ele pontua que 97% das pessoas preferem atrações gratuitas, 90% dos foliões pretendem consumir água e 42% do consumo serão em bares e restaurantes. E a média de gastos dos foliões será de R$ 400 por pessoa, contando os dias de folia que este participar.

Mapa dos blocos de BH



Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira.