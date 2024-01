O quadro do sargento Roger, que está internado no HPS, continua inalterado

Desde as primeiras horas do sábado (6/1), um banco do Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS) se tornou a casa de Ana Cláudia, a mulher do sargento Roger Dias da Cunha, de 29 anos, que na madrugada daquele mesmo dia, levou dois tiros na cabeça e um na perna, atingindo sua veia femural, dado por um criminoso que era perseguido por ele, Webert Souza Fernandes, de 26, que está preso.

“Os médicos pediram que eu estivesse aqui, para qualquer decisão que tivesse que ser tomada”, diz Ana Cláudia, que está inconsolável. Ela está sempre acompanhada da mãe, parentes e amigos do policial.

Quem conversa com ela tem a impressão que ela entrou numa espécie de intervalo de tempo. “Olha, nem sei o que pensar. Confesso que não sei descrever o que passa na minha cabeça. Só fico pensando no Roger”, diz ela.

Ana publicou um recado sobre Roger, direcionada aos amigos da família, falando que ele está vivo e lutando pela vida. São palavras de esperança. Ana Cláudia, a mulher do sargento Roger Dias da Cunha, de 29 anos, publicou mensagem de esperança Reprodução/Instagram

Roger mora com a mulher, e a filha, de cinco meses, na região do Bairro Aarão Reis, onde ele foi baleado. Os vizinhos estão inconformados com o ocorrido.

Um deles fala da amizade e do carinho que Roger tem com todos e que também é um amante dos animais. “Ele ficou de trazer, pra minha casa, o cachorrinho dele, para cruzar com a minha cadela”, diz Gilberto, que é vizinho.

“Ele é também amigo dos meus cunhados. Todos são da Polícia Militar. Somos um grupo de amigos, que sempre está junto”, diz ele.

O quadro do sargento Roger, segundo a porta-voz da PM, major Layla Brunella, segue inalterado. Roger está no CTI do HPS, entubado. Não houve, desde sábado, nenhuma alteração no estado de saúde, que permanece muito grave.