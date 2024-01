Está internado em estado gravíssimo, no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, o Sargento da Polícia Militar Roger Dias da Cunha, de 29 anos. Ele foi baleado na cabeça após uma perseguição no bairro Novo Aarão Reis, região Norte de BH, na noite dessa sexta-feira (5). O suspeito do crime e seu comparsa foram presos e aguardam audiência de custódia.

Quem são os suspeitos?

Os suspeitos do crime são Welbert de Souza Fagundes, de 25 anos, que estava foragido da Justiça após não retornar para o presídio depois de receber o benefício da “saidinha” de Natal, e Geovanni Faria de Carvalho, de 33 anos, que estava em condicional após passar grande parte de 2023 preso.

Segundo informações da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), Welbert estava preso no presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, desde 24 de agosto de 2023. De acordo com informações da Polícia Militar, ele teve o benefício da saidinha concedido em dezembro e deveria ter retornado ao presídio no dia 23 de dezembro. Ele era considerado foragido da Justiça.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito tinha 18 passagens policiais por crimes como roubo, tráfico de drogas, falsidade ideológica e agressão.

“Vale informar que a saída temporária é um benefício concedido por lei, aplicado pela Justiça a um determinado perfil de preso, e consiste em 35 dias divididos em cinco saídas de sete dias ao longo do ano, em datas consideradas favoráveis à ressocialização”, informou em nota a Sejusp.

Já o comparsa de Welbert, Geovanni Faria de Carvalho, de 33 anos, também estava preso no mesmo presídio, entre março e setembro de 2023, quando recebeu um alvará de soltura concedido pela polícia. Segundo consta na Sejusp, ele já esteve em diversas unidades prisionais do estado desde março de 2016. A PM informou que ele possui quinze registros policiais, sendo duas por homicídio.

Quem é o policial?

O Sargento Dias, como é chamado, completou dez anos de Polícia Militar neste sábado. O militar de 29 anos entrou para a corporação em 2014 e atuava no 13º Batalhão de Belo Horizonte. Ele é casado e possui uma filha de apenas cinco meses.

Qual o estado de saúde do policial?

Em entrevista coletiva realizada na tarde deste sábado (6), a Polícia Militar, por meio da Porta-Voz Major Layla Brunnela, atualizou o estado de saúde o Sargento. Ele é considerado irreversível. “Foram iniciados todos os protocolos para constatar a morte cerebral. Oficialmente, ainda não há declaração de morte. A situação inicialmente é irreversível”, disse.



“Morte só será declarada, se acontecer, quando o hospital disser. E ainda não foi feito”, completou a Major.

Como foi a perseguição?



De acordo com a Polícia Militar, a dupla foi até o bairro para roubar uma caminhonete Hilux. A presença dos suspeitos foi denunciada, o que levou várias guarnições até a região.

A dupla dirigia um Fiat Uno prata quando foram avistados por uma viatura, dando início a perseguição, que só terminou após eles atingirem um motociclista em uma avenida do bairro.

O carro dos suspeitos parou de funcionar e eles fugiram a pé. O Sargento Dias perseguiu Welbert até a avenida Saramenha, momento em que o rapaz sacou a arma e realizou os disparos. O militar foi atingido duas vezes na cabeça e uma na perna. Ele foi socorrido para o Hospital João XXIII por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Welbert foi baleado na mesma avenida e preso. Já Geovanni, tentou, por horas, fugir dos militares. Ele chegou a se esconder em uma casa, onde trocou tiros e correu para uma mata da região. O suspeito só foi encontrado durante a madrugada de sábado (6), escondido no meio da lama de um chiqueiro.

A dupla foi presa e encaminhada para um hospital de BH, onde passaram o dia internados sob escolta policial. A audiência de custódia dos dois acontece na manhã de domingo (7).