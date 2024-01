A previsão meteorológica indica que a terça-feira (2/1) será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas. A temperatura mínima foi de 18°C na madrugada e a máxima estimada é de 23°C, à tarde. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 80%.

Apenas no segundo dia do mês, a Região da Pampulha já registrou 109,8 mm, o que representa 33% do volume esperado para janeiro. Nas últimas 6h, choveu 18,6 mm na regional. A média climatológica de janeiro é de 330,9 mm, segundo a Defesa Civil.

Acumulado de chuva nas últimas 24h*:



- Barreiro: 10,4 (3,1%)

- Centro Sul: 10,2 (3,1%)

- Leste: 11,6 (3,5%)

- Nordeste: 16,0 (4,8%)

- Noroeste: 12,0 (3,6%)

- Norte: 14,6 (4,4%)

- Oeste: 12,4 (3,7%)

- Pampulha: 18,6 (5,6%)

-Venda Nova: 17,0 (5,1%)



Válido até às 6h do dia 2/1*



Acumulado de chuva em janeiro

- Barreiro: 50,6 (15,3%)

- Centro Sul: 21,0 (6,3%)

- Leste: 19,0 (5,7%)

- Nordeste: 20,8 (6,3%)

- Noroeste: 90,2 (27,3%)

- Norte: 20,6 (6,2%)

- Oeste: 46,0 (13,9%)

- Pampulha: 109,8 (33,2%)

- Venda Nova: 37,8 (11,4%)

Em Minas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo instável na região central do Brasil favorece o aumento da cobertura de nuvens e pancadas de chuva, por vezes, fortes em grande parte das regiões do estado de Minas Gerais.

A terça-feira será de céu nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Norte, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões de Minas, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.