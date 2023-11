Homem morreu no local

Um motociclista morreu após bater de frente com um ônibus na noite deste sábado (4/11), na altura do bairro Pompeia, Região Leste de Belo Horizonte.

Segundo pessoas que passavam pelo local, o acidente aconteceu na Avenida Belém. Informações iniciais dão conta de que o motociclista estaria no sentido errado da via e acabou colidindo com o ônibus.

A batida lançou o homem para o outro lado da rua. Ele morreu no local.

A rua foi isolada e a perícia da Polícia Civil foi acionada.