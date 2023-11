A Campanha de Multivacinação em Belo Horizonte foi prorrogada até 10 de novembro. São 18 vacinas disponíveis para crianças e adolescentes, até 15 anos, atualizarem a caderneta.

Ao longo da próxima semana, os 152 centros de saúde da cidade estarão abertos para aplicação das vacinas. Veja todos os endereços e horários clicando AQUI

Para receber os imunizantes, os responsáveis devem levar a caderneta de vacinação dos filhos.

Confira as vacinas disponíveis na Campanha de Multivacinação:

Rotavírus;

Meningocócica C;

Pneumocócica 10;

Hepatite B;

Pentavalente;

Pólio inativada;

Pólio oral;

BCG (exclusivamente nos centros de saúde de referência. Veja lista AQUI)

Febre-amarela;

Hepatite A;

DTP;

Meningocócica ACWY;

HPV;

Tríplice viral;

Dupla adulto;

Tríplice bacteriana adulto;

Gripe;

Covid-19 dose monovalente (para o público de 6 meses a 14 anos completos) e dose bivalente (para adolescentes entre 12 e 14 anos com comorbidades).