Você já provou rapadura de banana com jabuticaba? E geleia de jabuticaba com café? Pois esses e outros sabores à base da frutinha típica da época estarão disponíveis na 37ª edição do Festival de Jabuticaba de Sabará, de 17 a 19 de novembro, no Centro Histórico da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os organizadores, há novidades, como ampliação do espaço, mais produtores e estandes com harmonizações gastronômicas.

Neste sábado (4), equipes trabalharam para concluir a estrutura na Praça Melo Viana, seguindo agora para as praças Santa Rita, Antônio de Albuquerque e Bueno Brandão. De acordo com o secretário Municipal de Cultura e Turismo, André Alves, haverá 50 estandes, dos quais 27 ocupados por produtores de derivados de jabuticaba, 12 para gastronomia e os demais para artesanato e venda de mudas. O festival é reconhecido como patrimônio imaterial de Sabará.

A expectativa, com base no ano passado, é de que 90 mil pessoas visitem a tricentenária cidade durante os três dias do festival. “Teremos o concurso de prato inovação, melhor geleia, harmonização da jabuticaba com queijo e mel e ainda o prazer de saborear a fruta in natura”, afirma André Alves, ressaltando que a estrutura está sendo montada com antecedência para testes no período de chuva. O festival da Jabuticaba é uma realização da Prefeitura Municipal de Sabará e da Associação das Produtoras de Derivados de Jabuticaba de Sabará (Asprodejas).

Sabores

Geleias de jabuticaba PREFEITURA DE SABARÁ/DIVULGAÇÃO

Os produtos feitos com jabuticaba se tornaram uma tradição em Sabará, havendo até mesmo uma espécie da fruta batizada com o nome do município, destaca o secretário. O evento anual, acrescenta, une tradição, criatividade e sabor em celebração única, “que promete cativar o público com a rica herança cultural e encantar com as geleias, licores e demais iguarias”. Nos espaços públicos, estarão reunidos, além dos produtores locais, chefs, moradores, turista e entusiastas de alimentos e bebidas.

Na maior expectativa, se encontram os responsáveis pelo preparo de doces e salgados à base de jabuticaba, à frente a presidente da Associação das Produtores de Derivados de Jabuticaba de Sabará (Asprodejas), Elizabeth Antônia Torres Braga, que cita as inumeráveis possibilidades da fruta, presente em molhos, quitutes, geleias, licores, bolos, tortas, coquetéis e drinques.

Elizabeth convida para as novidades no festival deste ano, como a harmonização da jabuticaba com queijo do Serro (Vale do Jequitinhonha) e mel de Bocaiúva (Norte de Minas), ambos com Indicação geográfica, certificação de procedência que os derivados da fruta de Sabará já têm. “Somos 27 produtores e queremos mostrar o melhor aos visitantes. O evento está crescendo em espaço, graças a Deus, e isso traz mais gente para conhecer nossa história.”

Quem quiser mais informações, pode acessar os canais oficiais da Prefeitura de Sabará e o site jabuticaba.sabara.mg.gov.br.