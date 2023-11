Incêndio em coifa de restaurante do bairro Padre Eustáquio mobilizou bombeiros na tarde deste sábado (4/11)

Um incêndio no restaurante Divino Sabor, no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, mobilizou o Corpo de Bombeiros no início da tarde deste sábado (4/11).

Segundo os militares, o fogo começou em uma coifa da cozinha e se espalhou para o teto de gesso. Apesar do susto, as chamas foram rapidamente controladas e não houve danos estruturais.

Três equipes do Corpo de Bombeiros atenderam ao chamado na Rua Padre Eustáquio.

Duas pessoas inalaram fumaça e foram levadas para atendimento no Hospital Odilon Berhens.