A Escola Municipal Professor Edson Pisani, da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), localizada no Aglomerado da Serra, ganhou o Prêmio Escolha da Comunidade, promovido pela organização global T4 Education.

A escola foi reconhecida pelo projeto “Mais favela, menos lixo”, que disputou o prêmio com outras 15 escolas de todo o mundo. A escolha foi feita em votação no site da organização, cujo resultado foi anunciado neste sábado (4/11), durante cerimônia em Londres, na Inglaterra.

O projeto “Mais favela, menos lixo” surgiu de uma parceria da unidade de ensino com a Escola de Arquitetura da UFMG para o debate com a comunidade sobre os problemas ocasionados pelo lixo. As soluções foram construídas em trabalho realizado com os alunos da escola integrada – de 6 a 10 anos - e da Escola de Jovens e Adultos (EJA ) na faixa etária entre 15 e 70 anos.

A Escola Municipal Professor Edson Pisani venceu na categoria Escolha da Comunidade. Dentre as medidas encontradas estão a confecção e a instalação gratuita para os moradores de placas ganchos/porta lixo. A estrutura é fixada em cada imóvel, com identificação do número da casa, para evitar que o lixo doméstico seja colocado em locais inapropriados e forme lixões.

Outra solução foi a criação de jardins em locais usados para descarte. A ação é acompanhada da instalação de lixeiras e conscientização dos moradores. Entulhos das obras de construção passaram a ser usados para a fabricação de mini gabiões (para serem usados em muros de contenção) para a estabilização de terrenos na própria comunidade.

Na manhã deste sábado (4/11), alunos, professores e participantes do projeto assistiram a cerimônia de anúncio dos vencedores na sede da escola. A vitória na categoria de Escolha da Comunidade foi comemorada com muita festa, segundo a PBH. A escola também era finalista do Prêmio Colaboração com a Comunidade, depois de ser incluída no Top 3 da categoria.

“A participação de alunos, professores, pais, comunidade e a Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais permitiu uma solução muito simples para o problema de lixo que tanto afetava essa comunidade. É com parcerias como essa que nós podemos sempre agregar valor para a sociedade”, disse o prefeito Fuad Noman.

“Eu quero aproveitar esse momento de grande alegria em que nós temos em Belo Horizonte uma vencedora mundial para cumprimentar os alunos, os professores, os servidores dessa escola, toda a comunidade, os pais e a Escola de Arquitetura da UFMG por esse excelente trabalho. Belo horizonte se engrandece por ter uma comunidade que trabalha em conjunto para melhorar a vida da sua população. Parabéns a todos vocês e receba um grande abraço do prefeito Fuad Noman”, assinalou.