Manifestantes pedem o cessar-fogo imediato como única forma de parar com as mortes de civis na região

Manifestantes se reuniram na manhã deste sábado (4/11) na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, em ato pelo Dia Mundial de Solidariedade ao Povo Palestino. De acordo com os organizadores, eventos semelhantes acontecem em pelo menos 35 cidades do Brasil, além de outras espalhadas pelo mundo.

O objetivo da manifestação é chamar a atenção para a morte de civis palestinos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia em razão dos ataques do exército de Israel a esses locais, “mostrando a barbárie e a violência que está sendo praticada contra os civis.”

O ato é organizado pelo Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo da Palestina.

“Estamos aqui neste ato de solidariedade, nos unindo ao mundo inteiro”, afirma a professora aposentada da UFMG, Dirlene Marques, uma das organizadoras do ato.



Ela explica que além de panfletar e chamar a atenção das pessoas que passam pelo local, o comitê vai fazer uma performance para mostrar a dor das mães palestinas. As intervenções pretendem denunciar “as atrocidades e mortes de crianças e civis.”

“Até agora mais de 5 mil crianças e bebês foram assassinados nesse genocídio.”



Os manifestantes pedem o cessar-fogo imediato como única forma de parar com as mortes de civis na região.

A manifestação segue em caminhada até o Mercado Central, no Centro da capital.