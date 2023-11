O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atuou em 34 ocorrências relacionadas às chuvas na Grande BH, entre a manhã de sexta-feira (3/11) e a manhã deste sábado (4/11), a maioria dos incidentes (97% das ações) relacionada a cortes e quedas de árvores.

Na tarde de sexta, uma árvore caiu na Praça Praça 7. Uma senhora foi retirada do meio das folhagens e galhos ferida. Ela foi encaminhada para atendimento em uma ambulância. O tronco e galhos foram cortados e removidos.

De acordo com as informações da corporação, houve 13 chamadas para vistorias referente a risco de queda de árvore, com 13 acionamentos.

Risco iminente de queda de árvore mobilizou a equipe em nove atuações. Árvores caídas bloqueando vias públicas exigiram que os bombeiros atuassem em seis ocorrências, enquanto as que tombaram sobre residências e precisaram ser cortadas e removidas levaram os militares a quatro atuações.

Em uma das ocorrências, os bombeiros precisaram remover uma árvore que despencou em um veículo estacionado em via pública.

Apenas um ocorrência de inundação, alagamento ou enxurrada foi recebida e gerou atendimento.