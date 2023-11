Um acidente na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central, deixou sete pessoas feridas na noite deste sábado (4/11). Inicialmente, a informação é de que dois carros tenham batido de frente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe está atendendo as vítimas no local. Eles foram chamados para dar apoio ao Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) de João Monlevade, município próximo ao acidente.



Não há informação sobre mortos.

Uma conta do X (antigo Twitter), que compartilha atualizações da rodovia, publicou um vídeo do local. Na imagem, é possível ver carros no acostamento, com pisca alerta ligado, e uma caminhonete branca de frente para outro carro, o qual está no sentido contrário da pista.





Matéria em atualização.