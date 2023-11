A pista do Anel Rodoviário foi completamente liberada no início da noite deste sábado (4/11). O local estava interditado desde quinta-feira (2/11), após uma carga de tinta branca cair de uma carreta, na altura do Bairro Vila Suzano, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Hoje, pela manhã, o sentido Vitória foi liberado, mas ainda havia bloqueio no sentido Rio de Janeiro. Foram cerca de 46h até a liberação completa das pistas.

O acidente ocorreu no sentido Vitória, na altura do KM461, Bairro Vila Suzano, na Região Nordeste de Belo Horizonte, pouco antes do viaduto onde a rodovia se estreita, sobre a Rua do Contorno.



Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão estava descendo o Anel e perdeu o controle, colidindo contra a mureta de proteção por onde deslizou, esparramando a carga por todo trecho nos dois sentidos da via principal. O motorista, de 35 anos, alega ter sido fechado por outro veículo, freado e perdido o controle do veículo de carga devido à pista molhada.